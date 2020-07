Unwetter bedrohten die Ernte

In früheren Zeiten ebenfalls gar nicht gern gesehen war die alte Kornmutter, die versteckt im Getreide saß oder wild über die Felder ritt. Beide Dämonen galt es zu besänftigen, wenn schlimme Unwetter die Ernte bedrohten und die bäuerliche Bevölkerung nicht Hunger leiden wollte. So achteten unsere Ahnen jedes Jahr vor allem im Juli auch besonders genau auf die Vorgänge in der Natur, da der siebente Monat als einer der wichtigsten im gesamten Bauernjahr galt: In dieser Zeit reifte das Getreide heran, von dessen Gedeihen das Überleben abhing. Mit bangen Gesichtern beobachteten unsere Vorfahren deshalb schon im Frühjahr davor den Wuchs des kleinen Hungerblümchens: Trat es in rauen Mengen auf, drohten Missernten und knurrende Mägen.