Wahlbeteiligung sinkt

Die politische Wetterlage in Wien bleibt indes stabil, aber die Wahlbeteiligung sinkt. Aus aktueller Sicht wird sie bei nur 68 Prozent liegen. 2015 stimmten noch 75 Prozent mit. „Aufgrund von Covid-19 könnte sie noch weiter sinken“, erwartet OGM-Chef und Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer. Bereits jeder Dritte will seine Stimme per Briefwahl abgeben.