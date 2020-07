Bis spät in den Abend wurde der Bankmanager von der Behörde einvernommen, wie dessen Anwalt Norbert Wess am Samstag bestätigte. Demnach habe Pucher - wie er bereits im Vorfeld angekündigt hatte - die Geschehnisse rund um frisierte Bilanzen umfassend dargelegt. Und: Der 64-Jährige bedauert, „übernimmt die volle Verantwortung und will sich nach Kräften bemühen, den Schaden so gering wie möglich zu halten“.