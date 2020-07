Marko sieht „fundamentales Problem“ bei Red-Bull-Auto

Weniger wütend als eher überrascht, zeigte sich indes Helmut Marko darüber, dass Red Bull in Ungarn so weit von der Spitze entfernt ist. „Wir rätseln und müssen jetzt in der kurzen Zeit bis Silverstone schauen, dass wir auf das draufkommen, was sich als scheinbar fundamentales Problem darstellt“, sagte der Motorsport-Berater im „Sky“-Interview. „Das heißt, irgendwo ist ein ganz grober Hund.“ Schuld an der Situation ist offenbar das Chassis.