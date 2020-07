Einheitliche Regelung statt Fleckerlteppich als Ziel

Der ÖVP-Chef drückte nach einem kurzen Österreich-Urlaub – fünf Tage mit seiner Lebensgefährtin und Freunden an einem Kärntner See – noch vom EU-Gipfel in Brüssel aus aufs Tempo. Ziel sei eine einheitliche Regelung in Österreich und kein Masken-Fleckerlteppich, wie er jetzt etwa in Kärntner Tourismus-Brennpunkten oder in Oberösterreich vorherrscht.