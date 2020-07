Zahl der Asylanträge in Tirol auf dem Tiefpunkt

Betrachtet man die vergangenen fünf Jahre seit 2015, so ist auch die Zahl der Asylanträge in Tirol von damals 2210 auf im Vorjahr nur mehr 339 gesunken. Fast genau die Hälfte davon wurde in Erstaufnahmestellen des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in Oberösterreich bzw. Niederösterreich in Schubhaft genommen.