Der Franzose Fabio Quartararo hat am Samstag wie im Vorjahr die Poleposition für den Grand Prix von Spanien in der MotoGP-Klasse erobert! Der 21-jährige Yamaha-Pilot setzte sich in Jerez im Qualifying des Saisonauftakts 0,139 Sekunden vor seinem spanischen Markenkollegen Maverick Vinales durch. Weltmeister und Vorjahressieger Marc Marquez aus Spanien war auf Honda 0,157 Sekunden zurück Dritter.