Bis jetzt. Denn rund 10.000 Kilometer von Wien entfernt herrscht offenbar großes Interesse an den unter Ex-Minister Norbert Darabos nicht unbedingt zum Besseren umgerüsteten Fliegern: Vergangene Woche, am 10. Juli, teilte der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto seiner österreichischen Amtskollegin Klaudia Tanner (ÖVP) via Brief mit, dass er gerne die Eurofighter kaufen würde - und zwar gleich alle 15 Stück.