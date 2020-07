Die Miliz war im Zuge der Corona-Krise erstmalig mobil gemacht worden. Das Einsatzgebiet der Soldaten befand sich an den Grenzübergängen als auch an der „grünen Grenze“. Reisende wurden kontrolliert und Fiebermessungen durchgeführt. „Es wurde etwa 14 Stunden pro Tag und Soldat hart gearbeitet, was eine Wochenstundenbelastung von etwa 80 bis 90 Stunden von jedem Soldaten forderte“, berichtet Robert Kulterer vom Militärkommando Burgenland.