„In erster Linie geht es uns darum, Personen den Zutritt zu unserem Areal zu verwehren“, erklärt Olinda Albertoni, Leiterin des St. Pöltner Frauenhauses. Und nachdem in der Vergangenheit immer wieder einmal die Polizei zur Einrichtung ausrücken musste, wurde nun mit Hilfe des Landes kräftig in die Sicherheit investiert. Neue Außenkameras wurden angebracht, eine verbesserte Alarmanlage in Betrieb genommen, ein optimierter Sichtschutz montiert und der Eingangsbereich besser geschützt. „Durch die rasche und bessere Erkennung ist es möglich, unmittelbar die Hilfe der Polizei zu erhalten und diese schon im Vorfeld mit wichtigen Informationen auszustatten“, so Albertoni. Das neue Schließsystem verhelfe außerdem zu einem rascheren Handeln bei unmittelbaren Gefahren. Das machte sich bereits während des Lockdown einmal bezahlt, schildert Albertoni.