Kapsch sieht das jedoch kritisch: „Es sollte eigentlich nicht möglich sein, einem Abschlussprüfer gefälschte Bankbestätigungen unterjubeln zu können.“ Das könnte aber in diesem Fall passiert sein. Der Anlegeranwalt will nun die weiteren Erkenntnisse in der Causa Commerzialbank abwarten. Es sei davon auszugehen, dass dem Kreditinstitut als Nächstes die Konzession entzogen werde und dieses in die Insolvenz schlittert.