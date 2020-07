„Keine Werbung für den Finanzminister“

Den Umgangston in diesem Ausschuss empfindet der Verfahrensrichter „lauter, deftiger, kontroversieller und manchmal sogar aggressiver“ als in früheren U-Ausschüssen. Den Grund dafür sieht er vor allem in den Entschlagungen von Auskunftspersonen, gegen die in dem Zusammenhang auch rechtliche Verfahren laufen. Das sei besonders in diesem Ausschuss auffällig, da dies für mehr als 50 Prozent der Befragten zutreffe. Dass sich aber etwa Gernot Blümel (ÖVP) mehr als 80 Mal nicht erinnern konnte, hält Pöschl für „keine Werbung für den Finanzminister“.