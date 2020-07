Im Hintergrund liefen die Vorbereitungen. Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde und Familie halfen mit - die 39-Jährige ahnte nichts. Am 4. Juli war der große Tag gekommen. Kollegin Manuela holte Miriam von der Arbeit ab, verband ihr die Augen. Was dann neben der B38 in Sandl auf sie wartete, war bombastisch: 150 Gäste, Hobbigers Kollegen rollten mit 18 Lkw an (er ist Disponent bei der Firma Pühringer in Gutau) und eine 13 mal 2,5 Meter große Plane mit der Aufschrift „Miriam mein Schatz! Willst du mich heiraten?“.