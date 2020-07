Im Kampf um den Titel des wertvollsten Spielers in der Basketball-Profiliga NBA können die Profis nach dem Corona-Neustart keine Punkte mehr sammeln. Die verbliebenen Spiele der Saison, die nach der coronabedingten Zwangspause ab dem 30. Juli weitergehen soll, fließen nicht mehr in die Wertung ein. Das teilte die NBA am Freitag in einem Memo an die Teams mit.