Das brutale Verbrechen an dem fleißigen Selfmade-Millionär sorgte für internationales Entsetzen: Saleh war in seiner Luxuswohnung angegriffen worden. Danach versuchte der Täter, seine Spuren zu beseitigen, packte die abgesägten Körperteile in Plastiksäcke und besorgte auch eine Vielzahl von Putzmitteln. Als er von der Cousine (zuvor wurde berichtet, es sei seine Schwester gewesen) des Ermordeten bei den „Aufräumarbeiten“ gestört wurde, flüchtete er durch den Hinterausgang.