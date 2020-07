Seit Mitte April herrscht in Österreichs öffentlichen Verkehrsmitteln aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ausnahmslos Maskenpflicht. Alle halten sich jedoch nicht daran. In Salzburg geriet nun ein Streit wegen nicht getragener Masken in einem Bus völlig außer Kontrolle. Ein 43-Jähriger packte einen Jugendlichen am Nacken. Dessen Freunde attackierten daraufhin den Mann mit Fußtritten und Faustschlägen.