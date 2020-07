In der Salzburger Liga ist die Vorfreude auf die Saison groß. Adnet-Coach Tom Schnöll, der in St. Johann an Gym und Poly unterrichtet, meint gar: „Als Trainer kann ich auch daheim mit Videos arbeiten und kommunizieren.“ Nur: Tests von Salzburgern gegen Klubs aus Oberösterreich wurden bereits wegen positiver Fälle dort abgesagt, um das Risiko zu minimieren. „Man weiß ja nicht, wie lang überhaupt gespielt werden kann, wenn die Fallzahlen steigen. Das Risiko in Schule und Beruf ist immer da“, schildert Pädagoge und Neumarkt-Kicker Berni Huber-Rieder.