Die Abwasserepidemiologie in Österreich ist bereits seit Jahren ein wichtiger Bestandteil, um diversen Konsum von Drogen und Genussmitteln und dergleichen festzustellen. Nun soll diese durch ein Forschungsprojekt Informationen und mögliche Aufschlüsse zum Thema Covid-19 liefern. In Kärnten werden dafür die Kläranlagen Klagenfurt, Villach und Feldkirchen beprobt und in das Monitoring-System aufgenommen.