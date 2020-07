Der 20. Juli markiert in Tirol den Tag, an dem Männer bereits so viel Pension auf ihrem Konto haben, wie Frauen erst bis Jahresende erhalten haben werden. Zu diesem „Equal Pension Day“ macht Frauenlandesrätin Gabriele Fischer auf die Hauptursachen dieses Problems aufmerksam und betont, dass eine Sensibilisierung bereits in jungen Jahren notwendig ist.