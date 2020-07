Die Real ja 2016 bis 2018 dreimal in Serie gewonnen hatte, dreimal mit Zidane auf dem Trainerstuhl. Diesmal wird es in der Millionenliga schwer, das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City verlor man daheim 1:2 (Rückspiel am 7. August). Aber auch so ist vor allem die Titelsammlung von Kapitän Sergio Ramos (kam 2005 vom FC Sevilla)und Abwehrkollege Marcelo (2006 von Fluminense) fast unglaublich. Das Duo holte mit dem „Weißen Ballett“ schon jeweils 22 große Titel. Nur noch einer fehlt auf Reals Rekordsammler Paco Gento.