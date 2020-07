Freitagnacht gegen 23 Uhr war aus bisher unbekannter Ursache im Carport eines Einfamilienhauses in St. Margarten im Rosental ein Feuer ausgebrochen. „Die Hausbesitzer wurden laut eigenen Angaben durch einen lauten Knall geweckt, bemerkten Rauchgeruch und in weiterer Folge den Brand im Carport“, so ein Feuerwehrmann.

Das Ehepaar sowie die im Haus anwesenden drei gemeinsamen Kinder konnten unverletzt ins Freie gelangen.