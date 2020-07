Amber Heard soll Fotos gefälscht haben, die vortäuschen sollten, dass Johnny Depp sie geschlagen habe - in Wirklichkeit aber habe die Schauspielerin ihren Ex-Mann damit „während der Scheidung erpressen wollen“. Das sagte am Freitag ein Zeuge, ein langjähriger Freund Depps, im Verleumdungsprozess in London und erhob damit neue Vorwürfe gegen Heard. Die Fotos hätten Verletzungen durch einen Angriff von Depp nur vorgetäuscht, so Isaac Baruch vor Gericht. Damit untermauerte er die Argumentation von Depps Anwälten, die erklärten, besagte Bilder, die als Beweismittel dienen, seien mit Photoshop bearbeitet worden.