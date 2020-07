Schon 2018 wollte sich Sturm Ilzer unter den Nagel reißen, doch er entschied sich für den Verbleib in Wolfsberg. Im zweiten Anlauf klappte es nun. „Er hat ein lehrreiches und schwieriges Jahr hinter sich, aber in den Gesprächen mit ihm habe ich immer noch diese positive Kraft und Energie gespürt“, sagt Schicker. Zwei Gründe waren laut dem Sportchef ausschlaggebend für die Verpflichtung: „Seine Idee, wie er Fußball spielen will und dass er junge Spieler ausbilden kann. Das hat er zuletzt auch bei der Austria gezeigt.“

Start am 1. August

Ilzer, der seine Co-Trainer Uwe Hölzl und Dominik Deutschl mitnimmt, legt am 1. August mit der Vorbereitung los. „Überzeugt hat mich nicht zuletzt das neue spannende Projekt rund um den Neustart des Klubs, mit dem ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann", so Sturms neuer Hoffnungsträger.