Situation spitzte sich lebensgefährlich zu

Die Perspektive der Eltern, Anita und Duro Miskovic aus Graz, berührt besonders: Zuerst der Schock über die spontane Drillingsschwangerschaft. Zeit zum Verschnaufen blieb nicht, von Beginn an reihte sich eine Komplikation an die nächste; bis sich die Situation für das kleinste Baby in der 26. Schwangerschaftswoche lebensgefährlich zuspitzte: „Da führte dann kein Weg mehr am Kaiserschnitt vorbei“, erinnert sich Gynäkologe Wolfgang Schöll an den 11. Juli 2019.