Das Versprechen: „Wir retten, was zu retten ist“

Noch in der selben Nacht hat eine Welle der Hilfsbereitschaft eingesetzt. Auch das vorbeifahrende Bundesheer hat spontan geholfen. Ilse Jakopé ist ob so viel Mitgefühl gerührt: „Ich will nicht allein im stillen Kämmerchen hocken und weinen. Wir retten, was zu retten ist“, lautet die Devise der Südsteirerin, die das Kulturweingut mit ihrem Mann Werner in fünfter Generation führt.