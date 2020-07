„Spiele nicht woanders weiter“

Doch am Parkett wird man die treue Seele nicht mehr erleben. „Ich spiele sicher nicht mehr woanders weiter, bestenfalls hobbymäßig.“ Auf die viele Freizeit an den Wochenenden freut sich Goran schon. „Tennis oder eine Runde laufen - ich kann jetzt machen, was ich will. Fad wird mir nicht“, lacht Kolar, der nicht glaubt, dass er noch einmal verabschiedet wird. „Aber natürlich“, erwidert Langmann, „vielleicht kriegen wir einen passenden Steireranzug für ihn.“