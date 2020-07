Wegen bevorstehender Trennung durchgedreht

Erst zu Mittag erstattete die Frau Anzeige. Umgehend wurde eine Fahndung eingeleitet. Ein Kriminalbeamter erreichte den Verdächtigen am Handy und überzeugte ihn, sich zu stellen, was dieser am Nachmittag tat. Am Abend wurde er bereits einvernommen. Dabei gab er an, wegen der bevorstehenden Trennung durchgedreht zu haben, so ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft Ried bestätigte, dass gegen den Mann der „dringende Tatverdacht“ wegen Mordversuchs bestehe.