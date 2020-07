„Wir sind auf jeden Fall zufrieden. Jetzt läuft das Ganze gut an und ich glaube, dass wir die Tests in den nächsten Wochen Schritt für Schritt ausweiten. Bis wir dann den Gästen die gewünschte Transparenz und Sicherheit bieten können“, zieht Gernot Hörwertner von der Salzburger Land Tourismus GmbH nach der ersten Woche Bilanz. Nach der Testphase in Wagrain-Kleinarl – wo schon seit mehreren Wochen Screenings laufen – sollen nun Tourismusbetriebe im ganzen Bundesland Woche für Woche durchgetestet werden. Es ist ein Projekt des österreichischen Tourismusministeriums. Insgesamt 65.000 Tests sollen es bundesweit jede Woche sein, davon 12.000 in Salzburg.