Die Urlauber fliegen wegen der Covid-Auswirkungen nicht nur deutlich weniger, sondern fahren auch mit dem Auto nicht mehr so oft in Richtung Süden. Das belegen die Zahlen der Autobahngesellschaft Asfinag. Am ersten Reisewochenende fuhren ganze 17 Prozent weniger Fahrzeuge auf der Tauernautobahn als noch im Jahr zuvor. Das hat auch Auswirkungen. „Am ersten Wochenende waren daher noch keine verkehrsleitenden Maßnahmen erforderlich“, sagt Landesrat Stefan Schnöll über die Abfahrtssperren entlang der A10 und fügt hinzu: „Sollten reiseintensivere Wochenenden kommen, sind wir mit Unterstützung einer privaten Sicherheitsfirma gewappnet und werden im Bedarfsfall in Abstimmung mit dem Tourismus agieren.“