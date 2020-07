Drei Wochen nach der Gemeinderatswahl geht der Koalitions-Poker in etwa 20 Gemeinden, in denen keine Partei die absolute Mehrheit holen konnte, ins Finale. Mancherorts ist alles geklärt: In Bad Radkersburg etwa haben sich ÖVP und SPÖ geeignet, Karl Lautner (ÖVP) wird Bürgermeister. In Neumarkt setzt Schwarz-Rot die Zusammenarbeit fort, laut ÖVP-Bürgermeister Josef Maier kommen eventuell auch wieder die Grünen ins Boot. In Eisenerz will Sensationsmann Thomas Rauninger (ÖVP) wechselnde Mehrheiten suchen (wir berichteten).