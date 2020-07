Ein Plan fehlt

Was ihn stutzig macht: „Für ganz Österreich werden angeblich 1,1 Mio Dosen zur Verfügung stehen, davon sind 200.000 Kinderimpfstoffe und 350.000 hat jetzt allein die Stadt Wien für eine Gratisimpfaktion gekauft.“ Er hätte sich gemeinsames Vorgehen in Corona-Zeiten gewünscht. „Es gehört ein abgestimmter Plan her, wie man das alles verteilt, um die Bevölkerung gut versorgen zu können.“