Der Mittelfeldakteur spielt derzeit in der U-17-Auswahl von England, wie schon zuvor in der U-15 und U-16. Bei Birmingham erzielte er vier Treffer, in den englischen Nachwuchs-Teams sieben. Und wenn er so weiter macht, wird auch bald der Beatles-Song „Hey Jude“ in der Dortmunder Umkleidekabine zu seinen Ehren ertönen.