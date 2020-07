„Krone“: Was sagen Sie zu den Gerüchten, dass Sie als Zuhälterin zurückgekehrt seien?

Ich verneine das vehement. Seit meiner Entlassung aus der Justizanstalt Innsbruck hat kein einziges Mädchen mehr für mich gearbeitet. Ich habe lediglich eine Wohnung angemietet und das ist jene, in der ich wohne. Ich war in den vergangenen eineinhalb Jahren in Vorarlberg. Das alles ist für die Exekutive leicht zu überprüfen. Ich bin nicht so bescheuert und mache denselben Fehler wie früher, weil ich weiß, dass ich im schlimmsten Fall mehrere Jahre hinter Gitter muss.