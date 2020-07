“Asyl“ ist und bleibt ein politisches Reizwort - an Flüchtlingszahlen entzünden sich regelmäßig heftig und emotional geführte Debatten. Nun gibt es dazu eine brandaktuelle Erhebung des Landes, die der “Steirerkrone" vorliegt: Demnach befanden sich mit Stichtag 15. Juli 2020 insgesamt 2505 Personen in der Steiermark in der Grundversorgung - das ist der geringste Wert seit zehn Jahren! 71 weitere Asylwerber waren in Quartieren des Bundes in unserem Bundesland untergebracht, 36 davon sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.