Es geschah in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni in der U-Bahn-Station Karlsplatz – „dieser Wahnsinn, dieser entsetzliche Übergriff auf mich“, wie Markus Lorenz sagt. Der 39-jährige Akademiker – er hat Komposition studiert, ist Musikinstrumente-Händler – hatte den Abend mit ein paar Freunden in der Wiener Innenstadt verbracht, in einem Lokal. „Und danach bin ich noch alleine ein wenig spazieren gegangen.“