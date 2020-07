Ferrari und McLaren wollen den neuen Rahmenvertrag, das „Concorde Agreement“, in der Formel 1 demnächst unterschreiben. „Wir sind zufrieden und bereit für die Unterschrift“, sagt der zuletzt heftig in die Kritik geratene Ferrari-Teamchef Mattia Binotto am Freitag. Auch McLaren-Geschäftsführer Zak Brown meinte, sein Team sei „bereit, diese neue Vereinbarung in Kürze zu unterschreiben“.