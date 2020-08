Schmuck ist weg

Brigitte W. ist eines der Opfer - die Oberösterreicherin wollte nur Pelze verkaufen: „Der Händler hat sie alle abfotografiert, um die Bilder angeblich an seinen Chef nach Weißrussland zu schicken, der dann den Preis festlegt. Er garantierte mir die Abnahme von fünf Mänteln, die er später abholen wollte.“ Um das Geschäft abwickeln zu können, behauptete der Mann, auch Gold zu benötigen, das er in Form von Schmuck auch sofort mitnahm. Er behauptete, dass das Verschicken nach Weißrussland nur in Kombination mit Gold möglich sei. „Er hat mir dafür 700 Euro bezahlt,, der tatsächliche Wert betrug aber 1800 €“, so W. Ihr Fazit: „Mein Schmuck ist weg, die Pelze hat er nie geholt.“