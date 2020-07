"Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich“ geht von 20.15 bis 23.35 Uhr im Skigebiet KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg um den See auf Ehrenbachhöhe über die Bühne – und zwar am höchsten Punkt des Hahnenkamms (1800 Meter). Hinauf und hinunter kommt man mit der Fleckalmbahn. Das Event wird live im ARD und im ORF ausgestrahlt.