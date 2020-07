Die junge Linzerin hatte am Donnerstagabend den Polizeinotruf gewählt, weil sie einen Diebstahl anzeigen wollte. So weit, so gut. Gegen 21 Uhr trafen zwei Polizeibeamtinnen am Tatort – einer Bushaltestelle in der Kapellenstraße in St. Georgen/Gusen – ein, um die Strafanzeige der Anruferin aufzunehmen. Doch statt eines verschreckten Diebstahlopfers fanden sie eine äußerst aggressive 18-Jährige vor, die sie attackierte.