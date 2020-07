The Texas Gentlemen - Floor It!!!

Einst als Backing-Band für Größen wie George Strait oder Kris Kristofferson unterwegs, haben sich die Texas Gentlemen vor einigen Jahren emanzipiert, um eine eigene Karriere zu haben und selbst im Rampenlicht durchzustarten. Das etwas übermotiviert betitelte „Floor It!!!“ ist nun das zweite Werk der Vollbluttexaner, die einmal mehr aus allem schöpfen, was der US-Markt an handgemachter Musik so hergibt. Im Direktvergleich zum Debüt gibt es nun weniger Gitarren, dafür mehr Funk und Anleihen an den kultigen Americana der 60er-Jahre. Vor allem der Jam-Charakter der Gentlemen ist in jeder Hinsicht an die Front gestellt und die etwas mehr als einstündige Platte funktioniert im Prinzip am besten, wenn man sich einen gemütlichen Abend in einem urigen Sudstaaten-Lokal macht. Das ist nicht sonderlich zwingend, aber sehr fluid und kurzweilig. 6,5/10 Kronen