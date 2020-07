Der Babyelefant. Seit Beginn der Corona-Krise das Symbol fürs Abstand halten. Die Landjugend Oberösterreich kann nur wenig mit dem neuerdings so populären Tier anfangen und will deshalb mit der Aktion „Landjugend next Babyelefant“ ein landwirtschaftliches Zeichen setzen. Landesleiterin Theresa Neubauer aus Weißkirchen/T. erklärt: „Wie oft sieht man denn bei uns einen Babyelefanten? Die Idee hinter unserem Projekt ist ganz simpel, wir wollen mit Dingen, die die Oberösterreicher auch wirklich kennen, auf die Abstandsregeln hinweisen. Ein Zuchtschwein, eine Scheibtruhe, ein Heuballen oder ein Kalb sind ja zum Beispiel genauso groß wie ein Babyelefant.“