Acht Beamte suspendiert

Über Nacht änderte sich freilich der Brennpunkt, tauchte doch am Donnerstagabend, just ein paar Stunden nach der Medieneinladung, ein Video auf, das Polizisten beim mutmaßlichen Misshandeln eines Mannes in einem Spiellokal - angeblich noch dazu ausgerechnet in Favoriten - zeigt. Acht Beamte wurden inzwischen vorläufig suspendiert.