Im September 1919 unterzeichnen die Alliierten und Österreich in einem Schloss nahe von Paris den Friedensvertrag von Saint-Germain. Wenige Monate später - am 16. Juli 1920 - tritt der Vertrag, der die Auflösung der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie festlegt und die Bedingungen für die neu geschaffene Republik regelt, schließlich in Kraft.