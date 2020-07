Zu schnell, zu laut, zu gefährlich: Die niederösterreichische Polizei hat in St. Pölten mit einer Schwerpunktaktion auf die zunehmenden Beschwerden der Bevölkerung über aufgemotzte Autos reagiert. Auch in Wiener Neustadt kündigt die Exekutive nach dem Unfall mit zwei verletzten 14-Jährigen - die „Krone“ berichtete - eine härtere Gangart an.