Am heutigen Freitag um 16 Uhr kann die Intensivstation am LKH Fürstenfeld wieder in Betrieb gehen. Sie war zuvor seit Anfang Juli gesperrt gewesen, da das Corona-Testergebnis eines Patienten, der täglich getestet wurde, erst am vierten Tag positiv ausfiel. Er hatte Kontakt mit 13 Pflegemitarbeitern, einem Arzt und drei Mitpatienten.