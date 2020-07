Das Rollenangebot per se löste welche Reaktion aus?

Ich war wahnsinnig überrascht. Ich war auf dem Weg zum Einkaufen, es war eine denkbar alltägliche, sehr langweilige Situation. Eine Situation, wie man sie jeden Tag erlebt und immer vergisst. Es war vor dem Supermarkt am Telefon und dann so: „Aha? Wirklich? Echt? Aja? Was? Na ja, da muss ich mal drüber nachdenken.“ Und dann hatte ich noch den ganzen Einkauf vom Billa und hab‘ mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ah, das ist jetzt passiert, wirklich, also, was ist das denn jetzt? (lacht)