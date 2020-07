„Der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser ist vor allem in der Landwirtschaft ein Gebot der Stunde“, ist Christiane Teschl-Hofmeister überzeugt. Die Bildungslandesrätin ist daher von der aktuellen Forschungsarbeit an der Fachschule in Obersiebenbrunn im Bezirk Gänserndorf begeistert. Dort befassen sich Direktor Gergard Breuer, Versuchsleiter Arno Kastelliz und engagierte Schüler mit der Bewässerungstechnik der Zukunft. „Dieses Thema gewinnt angesichts steigender Temperaturen und sinkender Niederschläge immer mehr an Bedeutung“, weiß Breuer.