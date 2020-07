Moretti kündigte „Jedermann“-Abschied an

Auch das „Drumherum“ beim Theater sei anders geworden. „Wie wir sitzen, ist eine andere Welt“, verwies Peters auf die Abstandsregelung bei der Sitzordnung. Tobias Moretti freute sich, mit Peters „so eine hervorragende Schauspielerin“ an seiner Seite zu haben. Was den „Jedermann“ und die anderen Festspielproduktionen in diesem Sommer betrifft, so gehe es „um die Essenz des Machbaren“, sagte Moretti. Die Produktionen hätten heuer einen besonderen Charakter.