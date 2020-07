„Krone“: Sie haben mich auf eine Runde Minigolf an der Alten Donau eingeladen.

Nina Horowitz: Das Schöne am Minigolfspielen ist, man kann den Ehrgeiz zu Hause lassen. Kann sich dazwischen immer in den lauschigen Buffettgarten setzen, einen Paradeissalat essen und muss nicht immer genau schauen, wer die Erste ist. Das mag ich bei sportlichen Aktivitäten sehr. Es ist auch so etwas Nostalgisches, und man kann ja hier auch an der Alten Donau gleich herrlich schwimmen gehen.