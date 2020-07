Österreichs Leichtathletik-Star Lukas Weißhaidinger beendet vorzeitig seine Saison. Der WM-Dritte wird heuer nur noch drei Meetings bestreiten. Der 28-jährige Oberösterreicher startet diesen Samstag beim Austrian Top Meeting in Graz, am 1. August in Andorf und dann noch bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften in der Südstadt (15./16. August).